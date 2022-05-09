Юрист Ярмуш осудила идею Борреля об использовании для восстановления Украины замороженных резервов РФ

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9 мая 2022, 11:07

глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, MFA Russia/ Globallookpress.com

Адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш оценила данные о том, что глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель поддержал применение для восстановления Украины замороженных резервов РФ.

Мария Ярмуш подчеркнула, что это незаконно, а также заметила, что Жозеп Боррель не имеет полномочий и компетенций, чтобы решать вопросы относительно собственности РФ. Адвокат в разговоре с RT уточнила, что замороженные средства, о которых идет речь, были получены российской стороной за поставку газа в страны Европы.

Ярмуш выразила мнение, что действия Борреля, как и введенные ранее санкции, являются частью гибридной войны Запада против России.