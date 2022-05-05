DPA: некоторые страны Евросоюза просят внести изменения в предложенный ЕК новый пакет антироссийских санкций

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5 мая 2022, 21:00 Источник: РИА "Новости"

флаг Евросоюза, pixabay.com

Информационное агентство DPA со ссылкой на дипломатические источники сообщило, что Германия и ряд других стран ЕС просят внести изменения в проект шестого пакета антироссийских санкций, подготовленный ЕК.

Известно, что власти ФРГ, в частности, просят ужесточить санкционные меры в отношении Сбербанка, а также ввести ограничения на сотрудничество с Москвой в сфере мирного атома.

Напомним, пакет санкций, который ранее предложила Еврокомиссия, включает в себя отключение Сбербанка от платежной системы SWIFT.