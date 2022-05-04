Постпреды стран ЕС не договорились о вопросе эмбарго на импорт нефти из России

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4 мая 2022, 18:32

Вышка, vk.com/ cp_32/ Globallookpress.com

Постоянные представители государств Европейского Союза не смогли в среду, 4 мая, договориться о введении эмбарго на импорт нефти из РФ. Переговоры, как сообщает Reuters, продолжаются.

Агентство уточняет, что снова на обсуждение данного вопроса стороны соберутся завтра, 5 мая.

Сегодня же обсуждение свелось к обмену мнениями. «Венгрия считает, что эмбарго не должно распространяться на нефть, поступающую из России по трубопроводам», − отмечают авторы издания.

Ранее сегодня сообщалось, что Европейская комиссия предложит запретить весь импорт российской нефти в ЕС, также под новые ограничительные меры попадет Сбербанк.