МИД Австрии отметил расширение новых санкций ЕС на сферу ВПК России и Белоруссии

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4 мая 2022, 17:15

Цеха Ростеха, Zamir Usmanov/ Russian Look

Введённые Европейским Союзом новые санкции коснутся военно-промышленного комплекса Российской Федерации и Белоруссии. С таким заявлением выступил сегодня, 4 мая, глава МИД Австрии Александер Шалленберг.

«Особенно мощные санкции — против военно-промышленного комплекса в России и Белоруссии», − цитирует слова министра РИА Новости.

Ранее стало известно, что Еврокомиссия передала на рассмотрение Совета ЕС новый пакет антироссийских санкций.

Как сообщалось сегодня, Москва запретила въезд в Российскую Федерацию премьер-министру Японии Фумио Кисиде и руководителю министерства иностранных дел восточноазиатского государства Ёсимасе Хаяси.