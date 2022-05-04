Аналитик Юденков: есть вероятность, что рубль ещё больше укрепится в ближайшее время

Аргументы Недели → Экономика 13+

4 мая 2022, 14:15

фото: pixabay.com

Юрий Юденков, доцент МГУ кафедры государственной политики, кандидат экономических наук, считает что российский рубль ещё больше укрепится в ближайшее время. По словам аналитика, курс рубля зависит от ряда факторов, в том числе, как устойчив будет процесс покупки углеводородов за рубли.

Ряд стран Европы уже готовы покупать российский газ за рубли. "Чем дольше эта тенденция будет продолжаться и чем больше будет покупаться за рубли, тем больше рубль будет укрепляться", — пояснил в беседе с RT Юрий Юденков.

Эксперт добавил, что на ситуацию с курсом валют может повлиять недавний указ президента РФ Владимира Путина о применении ответных экономических мер из-за действий некоторых недружественных стран и международных организаций.

Согласно информации Мосбиржи, 4 мая курс доллара опустился ниже 69 рублей впервые с июня 2020 года,

курс евро снизился до 72 рублей впервые с февраля 2020 года.