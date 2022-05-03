Евросоюз напрасно ждёт СПГ из США вместо российского газа

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3 мая 2022, 21:18

Танкеры под СПГ, Kremlin Pool/ Global Look Press

Руководство Евросоюза сделало всё для того, чтобы большинство стран еврозоны отказались от импорта российского газа, не соглашались на новые схемы оплаты в рублях и не продлевали действующие контракты. Еврочиновники видят альтернативу в американском СПГ, но их надежды имеют шаткие перспективы.

«Потребители в Евросоюзе, отказавшиеся от российского газа, взамен ждут поставок от США, но Штаты не могут нарастить добычу природного газа под новых потребителей на крупнейших месторождениях и отправлять им больше СПГ, поскольку не позволяет инфраструктура», − пишет во вторник, 3 мая, Daily Mail.

Скрин из Daily Mail

Подобные перспективы объясняют несколькими факторами. Во-первых, замедлилось строительство трубопроводов в США. Во-вторых, в ближайшие два года не ожидается ввода новых масштабных мощностей по экспорту СПГ.