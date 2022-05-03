Bloomberg: Москва избежала дефолта по евробондам

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3 мая 2022, 18:58

Дефолт откладывается, Zamir Usmanov/ Global Look Press

Иностранные инвесторы стали сообщать о получении выплат в долларах из России по двум выпускам суверенных облигаций, у которых 4 мая заканчивается льготный период. Информацию во вторник, 3 мая, сообщает агентство Bloomberg.

Журналисты издания отмечают в материале, что перевод на $650 млн «запутался в широкомасштабных санкциях», который Запад ввёл против Москвы после начала СВО.

Авторы агентства иронично заметили, что Россию отделяли от дефолта каких-то 11 часов, но Москва нашла внутренние валютные ресурсы. Власти США официально согласились получать деньги по госдолгу из данного источника, чтобы выбрать все запасы по валюте у РФ.

Как утверждают в Bloomberg, следующий критический этап для Москвы − 25 мая, время истечения действия генеральной лицензии OFAC США, которая даёт право получать такие выплаты от Банка России, ФНБ и Минфина.

После чего, 27 мая наступит срок платить по двум выпускам гособлигаций с погашением в 2026 и 2036 году.

Ранее сегодня президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ об ответных экономических мерах со стороны РФ в связи с недружественными шагами ряда иностранных государств.