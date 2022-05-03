Боррель заявил, что еще большее количество российских банков могут быть отключены от SWIFT

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3 мая 2022, 08:29 Источник: РИА "Новости"

глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, Hatim Kaghat/Keystone Press Agency

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что еще большее количество российских банков может быть отключено от платежной системы SWIFT.

Жозеп Боррель в рамках беседы с представителями средств массовой информации не стал уточнять, каких именно российских финансовых организаций коснутся новые санкции со стороны Европейского союза.

Дипломат также заявил, что ЕС в настоящий момент ищет меры в энергетической сфере, которые могли бы оказать существенное влияние на импорт российской нефти.