Евродепутаты Майер и Вилимский заявили о негативных последствиях отключения России от SWIFT для ЕС

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28 марта 2022, 09:02

флаг Евросоюза, pixabay.com

Депутаты ЕП от Австрии Георг Майер и Харальд Вилимский обратились к Еврокомиссии и обратили внимание на негативные последствия отключения РФ от международной системы передачи финансовых сообщений SWIFT.

По словам австрийских евродепутатов, вышеуказанные меры будут иметь последствия не только для РФ, но и для Европейского Союза, поскольку ведущие бизнес с российской стороной банки ЕС рискуют понести серьезные убытки.

Как сообщает RT, Георг Майер и Харальд Вилимский задали ЕК вопрос, как планируется компенсировать подобное негативное воздействие на экономику Европы.