Евродепутаты Майер и Вилимский заявили о негативных последствиях отключения России от SWIFT для ЕС

Депутаты ЕП от Австрии Георг Майер и Харальд Вилимский обратились к Еврокомиссии и обратили внимание на негативные последствия отключения РФ от международной системы передачи финансовых сообщений SWIFT.
По словам австрийских евродепутатов, вышеуказанные меры будут иметь последствия не только для РФ, но и для Европейского Союза, поскольку ведущие бизнес с российской стороной банки ЕС рискуют понести серьезные убытки.
Как сообщает RT, Георг Майер и Харальд Вилимский задали ЕК вопрос, как планируется компенсировать подобное негативное воздействие на экономику Европы.