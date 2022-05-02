Аналитик Юшков: страны Европы надеются, что запрет на импорт угля из РФ можно будет не применять

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2 мая 2022, 11:40

уголь, pixabay.com

Эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков в понедельник оценил заявление канцлера ФРГ Олафа Шольца о том, что Евросоюз намерен летом прекратить импорт угля из России.

Олаф Шольц также отметил, что до конца текущего года европейские страны планируют отказаться и от российской нефти.

Игорь Юшков в беседе с RT отметил, что еще в апреле Европа согласовала запрет на импорт угля из России. Его действие начнется 10 августа. Эксперт выразил мнение, что для европейских государств ситуация была безвыходной, поскольку им приходилось продолжать давление на РФ, а сделать это можно было исключительно сокращением покупок энергоносителей.

По словам специалиста, в ЕС рассчитывают на то что до августа или изменится ситуация, вследствие чего санкции можно будет не применять, или компании найдут новых поставщиков.