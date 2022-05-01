Риелтор Константин Апрелев: снижение ставки по льготной ипотеке до 9% касается новостроек

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1 мая 2022, 13:53

фото: pixabay.com

Вице-президент Российской гильдии риелторов Константин Апрелев пояснил, что снижении ставки по льготной ипотеке до девяти процентов касается новостроек. Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал постановление о снижении ставки по льготной ипотеке до 9% и о продлении этой программы до конца года.

Эксперт по недвижимости пояснил, что снижение ипотечной ставки улучшит положение застройщиков. По информации специалиста, с апреля продажи нового жилья остановились, даже по ставке 12% ипотека была практически невостребована. Апрелев отметил, что снижение ипотечной ставки «поддержит рынок и создаст перспективу», а о результатах принятого постановления можно будет судить по итогам мая, - передает RT.

В сообщении правительства от 1 мая указано, что получить льготную ипотеку можно на покупку жилья в новостройках, строительство частного дома или приобретение земельного участка для его строительства. Это позволит повысить доступность жилья для российских семей и поддержать строительную отрасль.

Максимальный размер кредита на жилье в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях составляет 12 млн рублей. Для остальных регионов РФ – шесть млн рублей. Первоначальный взнос – не менее 15%. Разницу между льготной ставкой и рыночной банкам возмещает государство.

Снизить процентную ставку по льготной ипотеке и продлить срок действия этой программы поручил президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам 25 апреля.