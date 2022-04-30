Депутат Бурлаков заявил, что слова о возможности отказа ФРГ от российской нефти являются политической игрой

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30 апреля 2022, 12:40 Источник: РИА "Новости"

Госдума, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Депутат Государственной думы Сергей Бурлаков в субботу, 30 апреля, назвал заявления министра экономики Германии Роберта Хабека об отказе от нефти из Российской Федерации политической игрой.

Ранее Роберт Хабек заявил, что ФРГ может позволить себе отказаться от российской нефти.

Сергей Бурлаков выразил мнение, что заявление министра экономики Германии относительно поддержки эмбарго и прогресса страны в нефтяном вопросе, вероятнее всего, является не подкрепленной глубоким экономическим анализом политической игрой. Депутат заметил, что европейские политики осознают – если они поддержат эмбарго, с последствиями им придется разбираться самим, без участия Соединенных Штатов.