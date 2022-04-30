Володин назвал правильным решением приостановку поставок газа в некоторые страны Европы

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30 апреля 2022, 09:11 Источник: РИА "Новости"

спикер Госдумы России Вячеслав Володин, Kremlin Pool / globallookpress.com

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин утром в субботу, 30 апреля, назвал принятое ранее властями РФ решение приостановить поставки российского газа в некоторые европейские страны правильным.

В среду "Газпром" полностью приостановил поставки топлива болгарской компании "Булгаргаз" и польской организации PGNiG, поскольку они отказались оплачивать газ рублями.

Вячеслав Володин отметил, что такие меры следует принимать в отношении недружественных государств. Спикер ГД также подчеркнул, что сейчас все больше стран договариваются с РФ о переходе на новую систему оплаты топлива.