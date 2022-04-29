Экономист Денис Ракша: «Экономика России выдержит»

Аргументы Недели → Экономика 13+

29 апреля 2022, 16:14

Фото: pixabay.com

Что ожидает Россию в связи с постепенным сокращением поставок газа в Европу? В эксклюзивном комментарии «Аргументам недели» объясняет эксперт Денис Ракша.

Экономист отметил, что от экспорта российского газа в Европу бюджет получает не так много денег. «Те деньги, которые получает бюджет, это всего лишь налоги, то есть это не вся стоимость российского газа. На 2022 год отменено бюджетное правило, и все нефтяные сверхдоходы идут на бюджетные расходы. Отмечу, что переходящий остаток с прошлого года был 4,5 трлн руб. Все эти источники дают возможность Министерству финансов чувствовать себя уверенно, и я не удивлюсь, если бюджет этого года не будет дефицитным», - заявил Ракша.