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ЦБ спрогнозировал, что из-за санкций экономический спад в России продлится два года, а цены к декабрю вырастут до 23%

, 15:50 Источник: РБК

ЦБ спрогнозировал, что из-за санкций экономический спад в России продлится два года, а цены к декабрю вырастут до 23%
Банк России, Komsomolskaya Pravda/globallook.com

Центральный банк России в пятницу обнародовал первый после введения масштабных санкций официальный прогноз по экономике.

Согласно ему, экономический спад в стране продлится два года. При этом в 2022 году падение ВВП составит 8-10%, в 2023 году — до 3%. К 2024 году, по прогнозу ЦБ, «российская экономика перейдет к постепенному росту в условиях структурной перестройки», рост ВВП планируется на уровне 2,5-3,5%.

Потребительские цены к концу этого года вырастут на 18-23%. К декабрю 2023 инфляция должна замедлиться до 5-7%, говорится в прогнозе Банка России.

Средняя стоимость нефти Urals в 2022 году прогнозируется на уровне 75 долларов за баррель.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина, сообщила, что «Россия обладает всеми необходимыми финансовыми ресурсами, никакой дефолт стране не грозит». 

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