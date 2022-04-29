Всемирный банк объявил о вступлении мировой экономики в эпоху сильнейшего товарного шока

Аргументы Недели → Экономика 13+

29 апреля 2022, 12:56

Подобного ценового кризиса не наблюдалось с 70-х годов прошлого века, заявляют эксперты ВБ. Обозревая сырьевые рынки, они прогнозируют рост стоимости энергоносителей на 50% в текущем году, а подорожание неэнергетических товаров должно достигнуть 20%. В последующие два года в целом ожидается снижение цен, однако сырьё по-прежнему останется дорогим.



Всемирный банк предупреждает, что предпринимаемые сейчас антикризисные меры – выделение субсидий и снижение налогов – усугубят дефицит. Росту цен и инфляции способствует также перестройка логистики. Эффективным решением, по мнению экспертов, является сокращение спроса на энергоносители и поиск новых поставщиков.



Заменить ископаемое топливо чистой энергией удастся не скоро, поэтому ВБ рекомендует рассчитывать на увеличение добычи нефти за пределами РФ. Однако американская сланцевая промышленность уже столкнулась с дефицитом рабочей силы, а резервы ОПЕК могут оказаться переоценёнными. Ожидаемое подорожание газа на 111% приведёт к мировому сельскохозяйственному кризису, так как удобрений будет недостаточно. Соответственно, подорожает продовольствие: на 40% – пшеница, на 45% – пальмовое масло.