Алексей Кудрин: Россия в ближайшие полтора-два года будет жить в очень сложной ситуации

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27 апреля 2022, 12:55

Председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин, Federation Council of Russia / globallookpress.com

Российская Федерация в ближайшие полтора-два года будет жить в очень сложной ситуации. Соответствующее заявление, как передает РИА Новости, сделал председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.

«Кудрин: Россия в ближайшие полтора-два года будет жить в очень сложной ситуации», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале информационного агентства.

По словам главы Счетной палаты, спад экономики страны в 2022-м, согласно предварительным оценкам Минэкономразвития, составит 8,8%. Инфляция по итогам текущего года ожидается порядка 20,7%, указал Алексей Кудрин.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что Европейский союз планирует ввести шестой пакет санкций в отношении Москвы.