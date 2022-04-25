Евросоюз планирует ввести шестой пакет санкций против РФ

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25 апреля 2022, 07:19 Источник: РИА "Новости"

флаг Евросоюза, pixabay.com

Исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис заявил в беседе с журналистами, что Евросоюз готовит шестой пакет антироссийских санкций. Рестрикции затронут импорт нефти из РФ.

Валдис Домбровскис уточнил, что один из рассматриваемых в настоящий момент в Евросоюзе вопросов – введение "некой формы" нефтяного эмбарго. По словам исполнительного вице-президента ЕК, когда европейская сторона вводит санкции, необходимо, чтобы они усиливали давление на РФ, но при этом минимизировали ущерб для Европейского союза.

Подчеркивается, что детали рестрикций, которые касаются российской нефти, пока не согласованы.