В «Газпроме» опровергли информацию о приостановке поставок газа в Польшу

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26 апреля 2022, 19:51 Источник: ТАСС

Газпром, Zamir Usmanov/Global Look Press

Российская компания "Газпром" вечером во вторник, 26 апреля, опровергла появившиеся ранее в некоторых средствах массовой информации сообщения о приостановке поставок газа на территорию Польши.

Официальный представитель холдинга Сергей Куприянов заявил, что "Газпром" не подтверждает данные о том, что поставки российского газа в Польшу к настоящему моменту остановлены.

В компании также подчеркнули, что сегодня Варшава, согласно с новым порядком платежей, обязана перечислить средства за поставки топлива.