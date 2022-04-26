В «Газпроме» опровергли информацию о приостановке поставок газа в Польшу

Российская компания "Газпром" вечером во вторник, 26 апреля, опровергла появившиеся ранее в некоторых средствах массовой информации сообщения о приостановке поставок газа на территорию Польши.
Официальный представитель холдинга Сергей Куприянов заявил, что "Газпром" не подтверждает данные о том, что поставки российского газа в Польшу к настоящему моменту остановлены.
В компании также подчеркнули, что сегодня Варшава, согласно с новым порядком платежей, обязана перечислить средства за поставки топлива.