Патрушев заявил, что в США обсуждают возможный дефолт в России, хотя им пора объявлять его у себя

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26 апреля 2022, 17:47 Источник: Российская газета

флаг США, pixabay.com

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев во вторник заявил, что американские власти почему-то обсуждают возможный дефолт в России, хотя им самим пора его объявлять в своей стране.

Николай Патрушев подчеркнул, что США, стремясь поддержать экономику в условиях предкризисного состояния, "накачивают" бизнес, банки и граждан деньгами под залог гособязательств. Это приводит к высоким темпам инфляции не только в Америке, но и на европейской территории.

Секретарь Совбеза РФ обратил внимание на то, что внешний долг Соединенных Штатов Америки к настоящему моменту превысил тридцать триллионов долларов, однако в Вашингтоне почему-то обсуждают возможный дефолт в России. "Им самим пора дефолт объявлять", – заключил Патрушев.