Риски в инвестициях: во что сейчас вкладываться?

Аргументы Недели → Экономика 13+

25 апреля 2022, 18:40 Диана Михальчук

Фото: Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Военная спецоперация, нестабильный курс валют, санкции и общая неопределенность на рынке – в такое непростое время риски особенно велики. Рассказываем об основных инвестиционных направлениях и минусах по каждому из них.

Золото.

Стоит ли вкладывать свои сбережения в золотые слитки и инвестиционные монеты? Это вполне доступный и надежный способ инвестирования, однако у него есть минусы. Прежде всего, это ощутимая разница между ценой покупки и продажи. Инвестировать здесь можно самыми различными способами – через покупку золотых слитков или обезличенные металлические счета. В марте перестал действовать налог на покупку золотых слитков для физических лиц, который составлял 20 %. Однако торги на Мосбирже открыты не по всем инструментам. Например, остаются не доступны ETF, из-за приостановки некоторых операций между российским и европейскими депозитариями. Главным аспектом здесь является то, что при снижении глобальных финансовых рисков, цена на золото способна стагнировать. Исходя из этого, золото стоит приобретать только в составе высоко диверсифицированного инвестиционного портфеля и в сравнительно небольшой доле.

Недвижимость.

Недвижимость – это консервативный вид активов, который способен генерировать прибыль. Риски сдачи в аренду жилья присутствуют, но, опуская их, стоит учесть главное – это перспективы цен. А перспективы сейчас неоднозначные. Платежеспособный спрос продолжает снижаться, как и доходы населения, а ипотека остается почти недоступной. При таких условиях цены не смогут вырасти в ближайшем будущем. Но стоит понимать, что эту отрасль будут продолжать поддерживать власти, потому что она является локомотивом экономики. Кроме того, есть предпосылки для дальнейшего действия высокой инфляции. Однако не всех это остановит от покупки недвижимости даже по явно завышенным ценам, в поисках тихой гавани для своего капитала.

Российские акции.

Вложения в акции, имеют разный уровень риска, в зависимости от стратегии и выбора компаний. Основным риском является ухудшение экономической ситуации вместе с налоговой нагрузкой, которая негативно скажется на состоянии компаний. По мнению некоторых экспертов, долгосрочные инвестиции в компании, производящие популярную продукцию, помогут снизить риски. А у российского бизнеса, ориентированного на внутренний спрос, сложные времена еще явно впереди. Никто не знает когда геополитическая обстановка начнет улучшаться и с каких уровней начнут использовать фонд национального благосостояния на фондовом рынке. К тому же, очевидно, что российские акции сейчас существенно ниже своих недавних максимумов. Эффективный пиар и ограниченность в инвестиционных инструментах может заметно поддержать российский рынок.

Иностранная валюта.

Валюту следует рассматривать не как инвестицию, а как попытку защитить рубли от обесценивания. Но и сейчас на все иностранные валюты инфляция действует в разной степени. У каждой есть свои индивидуальные риски, так что для улучшения диверсификации сейчас можно приобретать, некоторые из них. Но это сохранит рубли только частично, и не сможет стать безрисковым вложением. Банковские вклады в валюте могут принести вам дополнительную прибыль, а рублевые вклады в перспективе можно заменить ОФЗ. Наличные деньги уменьшат доходность, но при этом, помогут снизить, различные финансовые риски.