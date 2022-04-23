Министр финансов Австрии Бруннер заявил, что эмбарго на российский газ «ударит» по Вене сильнее, чем по Москве

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23 апреля 2022, 09:06 Источник: РИА "Новости"

газовая плита, pixabay.com

Министр финансов Австрии Магнус Бруннер заявил, что газовая отрасль страны зависима от российского газа. По его словам, эмбарго на топливо из РФ сильнее "ударит" по австрийской стороне, чем по российской.

Канцлер Австрии Карл Нехаммер ранее подчеркнул, что Вена, Берлин и Будапешт не поддерживают ведение эмбарго на поставки газа из Российской Федерации, поскольку рестрикции в первую очередь не должны быть болезненными для ЕС.

Магнус Бруннер в свою очередь заметил, что австрийская промышленность зависит от российского газа настолько сильно, что у страны "нет выбора".