Источник заявил, что США используют санкции против России для «обкатки» будущего механизма сдерживания Китая

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23 апреля 2022, 08:00 Источник: РИА "Новости"

флаг США, pixabay.com

Дипломатический источник сообщил журналистам, что США, которые сейчас выстраивают единый с Евросоюзом санкционный фронт против РФ, очевидно, "обкатывают" будущий механизм сдерживания Китая.

По словам источника, механизмы и санкционные меры, которые в настоящий момент выстраиваются, являются попыткой создать общий фронт в рамках будущего противостояния с КНР.

Инсайдер в беседе с РИА "Новости" обратил внимание на то, что когда президентом США был Дональд Трамп, трансатлантическая экономическая и политическая координация была нарушена, однако при администрации Джо Байдена, холодная торговая война между Штатами и ЕС начала ослабевать.