МИД КНР требует использовать площадку G20 для экономических вопросов, а не для обсуждения Украины

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22 апреля 2022, 11:54

МИД Китая, Barbara Castello/ Godong

В Китае заявили о необходимости использовать возможности G20 по назначению – для обсуждения вопросов мировой экономики, а не в очередной раз возвращаться к украинскому кризису. Такое заявление сделал на брифинге в пятницу, 22 апреля, официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

Таким образом китайский дипломат ответил на выступление стран G7 против участия России в саммитах «Большой двадцатки».

«Мы обратили внимание на соответствующее заявление стран G7. «Большая двадцатка» и соответствующие международные организации являются площадками для обсуждения международных финансово-экономических вопросов, а не украинской проблемы», − цитирует РИА Новости слова китайского дипломата.

Также в государствах «семёрки» заявили о необходимости запрета для России средств международных финансовых институтов, включая Международный валютный фонд и Всемирный банк. Они крайне сожалеют, что российская делегация принимает участие в международных форумах: встречи G20, Международного валютного фонда и Всемирного банка на этой неделе.