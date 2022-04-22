Как будут развиваться субъекты РФ после санкций: прогноз МГУ

Аргументы Недели → Экономика 13+

22 апреля 2022, 20:17

Ученые из ведущего российского вуза попытались смоделировать, как могут на стране отразиться санкции, наложенные западом в связи с событиями на Украине. Основные тезисы сделанного прогноза выглядят следующим образом.



Самыми существенными рисками станут спад промышленности, увеличение безработицы при одновременном снижении наполняемости региональных бюджетов. При этом больше всего неприятностей могут ожидать те регионы, где преобладает обрабатывающая промышленность и представлено машиностроение. Многие предприятия окажутся в трудном положении в связи с нехваткой импортных комплектующих.



Если речь идет о лесоперерабатывающей промышленности, на плаву останутся те предприятия, которые имеют действующие контракты с Китаем. Компании, которые завязаны на Европе, будут испытывать проблемы со сбытом.



Меньше всего санкции скажутся на тех сибирских и дальневосточных регионах, которые имеют устойчивые деловые связи с Поднебесной.