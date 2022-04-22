В «Газпроме» сообщили о штатной подаче транзита в Европу через украинские ГТС

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22 апреля 2022, 12:15

Газовая труба, Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/ Global Look Press

Россия продолжает исполнять контракты на поставку газа в Европу через украинские ГТС. Об этом в пятницу, 22 апреля, заявил официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов.

«Газпром» осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в штатном режиме, в соответствии с заявками европейских потребителей — 58,2 млн куб. м на 22 апреля», − приводит его слова RT.

В компании уточнили, что 21 апреля была получена заявка на 57,3 млн куб. м.

Вице -премьер Александр Новак ранее отметил, что Россия продолжает выполнять контрактные обязательства по поставкам энергоносителей.

Накануне стало известно, что импорт российского газа в Европейский союз может прекратиться уже в мае. Об прекращении поставок голубого топлива из России в ближайшее время предупредил глава Регулирующей службы по энергетике, сетям и окружающей среде Италии (Arera) Стефано Бессегини.