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В марте инфляция в еврозоне достигла абсолютного рекорда – 7,4%

, 15:08 Источник: ТАСС

В марте инфляция в еврозоне достигла абсолютного рекорда – 7,4%
флаг Евросоюза, pixabay.com

В марте 2022 года инфляция в еврозоне достигла абсолютного рекорда, составив в годовом исчислении 7,4%. Соответствующая информация содержится в опубликованной сегодня Евростатом оценке за прошлый месяц.

1 апреля текущего года в своем предварительном отчете Евростат оценил инфляцию в еврозоне на уровне 7,5%.

Согласно последним данным, инфляция в девятнадцати странах в феврале ускорилась до 5,9%, что стало максимальным показателем за последнюю четверть века. В 27 государствах Европейского союза рост цен в годовом выражении в прошлом месяце находился на уровне 6,2%.

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