Рост мировой экономики замедлится из-за событий на Украине

Аргументы Недели → Экономика 13+

20 апреля 2022, 18:12 Источник: Коммерсантъ

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Аналитики МВФ в новом отчете World Economic Outlook прогнозируют замедление мирового роста ВВП на фоне кризиса из-за военной операции РФ на Украине и повышения цен на энергоносители и продовольствие. Рост мировой экономики замедлится до 3,6% в 2022 и 2023 году: до 3,3% в развитых экономиках и до 3,8% в развивающихся. В 2021 году этот показатель составлял 6,1%.



Пересмотр оценок по развитым экономикам в 2022 году наиболее существенный для еврозоны (рост 2,8% вместо 3,9%) и Великобритании (3,7% вместо 4,7%), наименее — для США (рост 3,7% вместо 4%), что объясняется зависимостью европейских стран от энергоносителей.



Эксперты МВФ ждут провала темпов роста развивающихся экономик до 3,8% в 2022 году и ускорения до 4,4% в следующем. Изменение оценок связано с существенным понижением прогноза на 2022 год для развивающихся стран Европы (с роста на 3,5% до падения на 2,9%) и для России в частности (с роста на 2,8% до падения на 8,5%), так как против РФ введены санкции, а Восточная Европа испытывает трудности из-за разрыва прямых экономических связей с РФ. Пересмотр темпов роста составил с 4,8% до 4,4% для КНР и с 9% до 8,2% для Индии, которые относительно слабее затронуты кризисом вокруг Украины. В целом в текущем году хуже расти будут все, кроме экспортеров подорожавшей нефти, включая Саудовскую Аравию (пересмотр с 4,8% до 7,6%) и Нигерию (с 2,7% до 3,4%), а также Бразилии (с 0,3% до 0,8%), которая, вероятно, получит больше прибыли от продажи дорожающих продуктов питания.



Рост цен на сырьевые товары и усиление ценового давления из-за кризиса на Украине привели к пересмотру прогноза по инфляции на 2022 год в сторону повышения — до 5,7% в развитых странах и до 8,7% в развивающихся, это на 1,8 и 2,8 п. п. выше соответственно, чем прогнозировалось в январе.



В РФ рост индекса потребительских цен ожидается на уровне 21,3%, в Турции — 60,5%. МВФ подчеркивает, что в США и некоторых европейских странах инфляция достигла самого высокого уровня за 40 с лишним лет в условиях дефицита на рынке труда (в зоне евро инфляция-2022 составит 5,3%, в США — 7,7%), и предупреждает о риске отклонения инфляционных ожиданий от целей центробанков по инфляции, фактически рекомендуя им переход к ужесточению денежно-кредитной политики (ДКП).



МВФ в связи с кризисом вокруг Украины изменил мнение о ДКП: теперь в организации считают ее ужесточение полностью обоснованной мерой для сдерживания цикла, в котором повышение цен ведет к росту зарплат и инфляционных ожиданий, а они, в свою очередь, подстегивают рост цен.



