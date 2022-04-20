Госдума единогласно поддержала инициативу Южного Урала по поддержке самозанятых

Аргументы Недели. Челябинск → Экономика 13+

20 апреля 2022, 09:16 Татьяна Михайлова

Фотография Д. Куткина («Вечерний Челябинск»)

Новые условия призваны повысить предпринимательскую активность.

Председатель Законодательного Собрания Челябинской области Александр Лазарев выступил с инициативой внести изменения в Федеральный закон «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в РФ». Предложение было озвучено в ходе пленарного заседания Государственной Думы. В качестве содокладчика выступил депутат Госдумы от Челябинской области Владимир Павлов.

Действующая редакция федерального закона предполагает, что не менее 60% мест в схеме размещения нестационарных торговых объектов должно отводиться малым и средним предпринимателям. Заксобрание Челябинской области предложило распространить данную норму и на самозанятых граждан. Новые условия должны действовать до конца 2028 года, то есть весь период проведения эксперимента по установлению специального налогового режима.

Как отметил Александр Лазарев, позиция власти Челябинской области последовательно направлена на создание дополнительных возможностей для самозанятых. Предложение, озвученное в Государственной думе, направлено на стимулирование предпринимательской активности. Спикер регионального парламента отметил, что инициатива позволит сформировать рынки сбыта для отечественной продукции, а также обеспечит доступность торговых точек.

Инициатива Челябинской области была поддержана депутатами Государственной думы единогласно.