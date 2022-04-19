Госсекретарь при МИД Франции Бон заявил, что в ближайшие дни Евросоюз усилит режим санкций против России

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19 апреля 2022, 22:41 Источник: ТАСС

флаг Евросоюза, pixabay.com

В ближайшие дни Евросоюз планирует усилить режим санкций против Российской Федерации. Соответствующую информацию предоставил во вторник, 19 апреля, госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон.

По словам Клемана Бона, вопрос новых рестрикций в отношении РФ поднимался в рамках видеоконференции с участием партнеров по Европейскому союзу, а также Соединенных Штатов Америки, Великобритании и Японии.

Госсекретарь при Министерстве иностранных дел Франции уточнил сегодня, что новые антироссийские санкции, в частности, затронут энергоресурсы.