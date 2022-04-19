Байден обсудил с союзниками помощь Украине и новые антироссийские санкции

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19 апреля 2022, 22:00 Источник: РИА "Новости"

президент США Джо Байден, Chris Kleponis - Pool via CNP/Consolidated News Photos

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден во вторник в рамках видеосвязи обсудил с лидерами стран-союзников оказание дальнейшей поддержки Украине, а также новые антироссийские санкции.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила на брифинге, что стороны в рамках переговоров подтвердили намерение и дальше оказывать военную, экономическую и гуманитарную помощь Киеву. Также было высказано осуждение в связи с лишениями гуманитарного характера, с которым столкнулись жители Украины.

Лидеры также обсудили возможность введения новых рестрикций в отношении РФ и дальнейшую координацию по кризису вокруг Украины на крупных международных площадках.