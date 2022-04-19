Байден обсудил с союзниками помощь Украине и новые антироссийские санкции

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден во вторник в рамках видеосвязи обсудил с лидерами стран-союзников оказание дальнейшей поддержки Украине, а также новые антироссийские санкции.
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила на брифинге, что стороны в рамках переговоров подтвердили намерение и дальше оказывать военную, экономическую и гуманитарную помощь Киеву. Также было высказано осуждение в связи с лишениями гуманитарного характера, с которым столкнулись жители Украины.
Лидеры также обсудили возможность введения новых рестрикций в отношении РФ и дальнейшую координацию по кризису вокруг Украины на крупных международных площадках.