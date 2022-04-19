Глава департамента Минэнерго Бобылев заявил, что с начала года экспорт угля снизился почти на 9%

Глава департамента угольной промышленности Министерства энергетики Петр Бобылев заявил во вторник, 19 апреля, что экспорт угля из Российской Федерации с начала года снизился почти на 9 процентов.
Петр Бобылев в рамках заседания комитета Госдумы по энергетике подчеркнул, что в настоящий момент наблюдается снижение объемов экспорта угля.
По словам главы департамента угольной промышленности, однако, зафиксирован рост потребления угля на внутреннем рынке, причем особенно это заметно во второй ценовой зоне (Сибирь).