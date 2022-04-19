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Глава департамента Минэнерго Бобылев заявил, что с начала года экспорт угля снизился почти на 9%

, 18:08 Источник: РИА "Новости"

Глава департамента Минэнерго Бобылев заявил, что с начала года экспорт угля снизился почти на 9%
уголь, pixabay.com

Глава департамента угольной промышленности Министерства энергетики Петр Бобылев заявил во вторник, 19 апреля, что экспорт угля из Российской Федерации с начала года снизился почти на 9 процентов.

Петр Бобылев в рамках заседания комитета Госдумы по энергетике подчеркнул, что в настоящий момент наблюдается снижение объемов экспорта угля.

По словам главы департамента угольной промышленности, однако, зафиксирован рост потребления угля на внутреннем рынке, причем особенно это заметно во второй ценовой зоне (Сибирь).

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