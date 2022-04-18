Владимир Путин заявил о необходимости поддержать россиян и справиться с инфляционной волной

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил о необходимости поддержать жителей страны и справиться с инфляционной волной. Соответствующую информацию распространило РИА Новости.
«Путин на совещании по экономике заявил о необходимости поддержать россиян и справиться с инфляционной волной», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале агентства.
Также глава государства указал на важность поддержки внутреннего спроса, избежания его сжатия.
Как сообщалось ранее в понедельник, Владимир Путин отметил, что Россия выдержала беспрецедентное давление ограничительными мерами со стороны Запада.