Владимир Путин заявил о необходимости поддержать россиян и справиться с инфляционной волной

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18 апреля 2022, 16:00

Президент России Владимир Путин, Kremlin Pool / globallookpress.com

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил о необходимости поддержать жителей страны и справиться с инфляционной волной. Соответствующую информацию распространило РИА Новости.

«Путин на совещании по экономике заявил о необходимости поддержать россиян и справиться с инфляционной волной», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале агентства.

Также глава государства указал на важность поддержки внутреннего спроса, избежания его сжатия.

Как сообщалось ранее в понедельник, Владимир Путин отметил, что Россия выдержала беспрецедентное давление ограничительными мерами со стороны Запада.