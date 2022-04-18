Глава ЦБ Набиуллина: к российскому аналогу SWIFT присоединились 52 иностранные организации

Аргументы Недели → Экономика 13+

18 апреля 2022, 12:27 Источник: РИА Новости

Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

К российскому аналогу SWIFT присоединились 52 иностранные организации, сообщают РИА Новости со ссылкой на председателя ЦБ Эльвиру Набиуллину.

К системе передачи финансовых сообщений СПФС подключены 52 организации из 12 стран, заявила Набиуллина.

СПФС — это отечественный аналог SWIFT, который был разработан еще задолго до санкций Запада вследствие конфликта на Украине. Ранее депутаты ЕП от Австрии Георг Майер и Харальд Вилимский обратились к Еврокомиссии и обратили внимание на негативные последствия отключения РФ от международной системы передачи финансовых сообщений SWIFT.