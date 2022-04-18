Глава ЦБ Набиуллина: к российскому аналогу SWIFT присоединились 52 иностранные организации

К российскому аналогу SWIFT присоединились 52 иностранные организации, сообщают РИА Новости со ссылкой на председателя ЦБ Эльвиру Набиуллину.
К системе передачи финансовых сообщений СПФС подключены 52 организации из 12 стран, заявила Набиуллина.
СПФС — это отечественный аналог SWIFT, который был разработан еще задолго до санкций Запада вследствие конфликта на Украине. Ранее депутаты ЕП от Австрии Георг Майер и Харальд Вилимский обратились к Еврокомиссии и обратили внимание на негативные последствия отключения РФ от международной системы передачи финансовых сообщений SWIFT.