«Коммерсантъ» рассказал о призыве российских производителей продуктов не запрещать въезд для фур из Европы

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18 апреля 2022, 11:52 Источник: Коммерсантъ

фура, pixabay.com

Издание "Коммерсантъ" в понедельник сообщило, что производители продуктов питания обратились к правительству России с просьбой не запрещать въезд в страну европейских фур в качестве контрсанкций.

Газета со ссылкой на обращение в адрес премьер-министра РФ Михаила Мишустина сообщила, что запрет на въезд европейских фур может обернуться разрывом производственных цепочек, поскольку для осуществления замены поставщиков сырья и создания новых логистических коридоров понадобится время.

Источник сообщил изданию, что европейские поставщики не хотят пересекать границы Польши и Белоруссии, вследствие чего привозят на территорию Российской Федерации ингредиенты через территории других стран. Данный факт в свою очередь привел к повышению издержек на логистику.

Уточняется, что обращение к Михаилу Мишустину подписали руководители Союза производителей пищевых ингредиентов, "Союзмолока", "Союзнапитков", Ассоциации производителей пива, а также Руспродсоюза.