2DF: Германию ждет сильный спад темпов жилищного строительства из-за дефицита материалов

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18 апреля 2022, 10:39 Источник: РИА Новости

Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Globallookpress.com

ФРГ ожидает сильный спад темпов жилищного строительства из-за отсутствия материалов, сообщает РИА Новости со ссылкой на немецкий телеканал 2DF.

Сотрудник ассоциации VNW в Гамбурге рассказал, что около 86% жилищных компаний в Северной Германии считают строительство новых зданий бесперспективным.

Причинами спада темпов развития жилищной отрасли эксперты называют подорожание материалов, а также их дефицит. Такую ситуацию на немецком рынке связывают с пандемией коронавируса и конфликтом на Украине.

Ранее сообщалось о возможных перебоях в пищевой промышленности в случае отказа Германии от российского газа.