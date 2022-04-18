2DF: Германию ждет сильный спад темпов жилищного строительства из-за дефицита материалов

ФРГ ожидает сильный спад темпов жилищного строительства из-за отсутствия материалов, сообщает РИА Новости со ссылкой на немецкий телеканал 2DF.
Сотрудник ассоциации VNW в Гамбурге рассказал, что около 86% жилищных компаний в Северной Германии считают строительство новых зданий бесперспективным.
Причинами спада темпов развития жилищной отрасли эксперты называют подорожание материалов, а также их дефицит. Такую ситуацию на немецком рынке связывают с пандемией коронавируса и конфликтом на Украине.
Ранее сообщалось о возможных перебоях в пищевой промышленности в случае отказа Германии от российского газа.