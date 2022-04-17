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17 апреля 2022, 14:11 Источник: РИА Новости

Komsomolskaya Pravda/Globallookpress.com

В Германии предупредили о последствиях эмбарго на российский газ: перебои в пищевой промышленности, снижение эффективности производств, сообщает РИА Новости со ссылкой на Гидо Цайтлера, председателя профсоюза пищевой промышленности Nahrung Genuss Gaststätten (NGG).

По его словам, прекращение поставок российского газа приведёт к «масштабным последствиям» для всех производителей продуктов питания. Пищевая промышленность в Германии уступает только химической по объему потребления газа.

Также глава NGG отметил, что возникнут перебои с производством, которые ощутят покупатели в магазинах.

Ещё одним последствием для немецкого рынка Цайтлер назвал рост стоимости производства для средних и мелких предприятий. Некоторым, по его словам, вовсе придётся закрыться. Председатель профсоюза пищевой промышленности связал это с переходом многих предприятий с нефти на газ по экологическим соображениям.