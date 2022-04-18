Транзит газа через Украину останется вдвое ниже контрактных обязательств «Газпрома»

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18 апреля 2022, 09:37 Источник: РИА Новости

Zamir Usmanov/Globallookpress.com

Транзит российского газа через Украину останется вдвое ниже обязательств «Газпрома», сообщает РИА Новости.

«Газпром» заявляет, что поставляет российский газ через Украину согласно заявкам европейских потребителей, однако транзит топлива через Украину оказался вдвое ниже контрактных обязательств компании.

Так, заявки на прокачку газа через станции «Суджа» и «Сохрановка» со стороны России составляют 56,88 миллиона кубометров газа — это в два раза ниже обязательств «Газпрома» перед Украиной по транзитному контракту, где максимальный объем составляет 109,6 миллиона кубометров в сутки.

Ранее сообщалось, что с 8 апреля объем поставок российского газа транзитным путём через Украину сократился вследствие потепления в Европе.