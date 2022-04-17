«Газпром» штатно подает газ для транзита через Украину

«Газпром» штатно поставляет газ для транзита через Украину в соответствии с заявками потребителей, сообщает РИА Новости.
Компания осуществляет подачу российского газа через территорию Украины в размере 57 миллионов кубических метров на 17 апреля 2022 года. Поставки осуществляются в штатном режиме и отвечают запросам европейских потребителей.
При этом уточняется, что транзит российского газа с 8 апреля снизился вследствие потепления в Европе.
Ранее, 16 апреля, сообщалось, что транзит российского газа по транзитному коридору в ЕС через Украину снизится на 18 процентов.