«Газпром» штатно подает газ для транзита через Украину

Аргументы Недели → Экономика 13+

17 апреля 2022, 10:35 Источник: РИА Новости

Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Globallookpress.com

«Газпром» штатно поставляет газ для транзита через Украину в соответствии с заявками потребителей, сообщает РИА Новости.

Компания осуществляет подачу российского газа через территорию Украины в размере 57 миллионов кубических метров на 17 апреля 2022 года. Поставки осуществляются в штатном режиме и отвечают запросам европейских потребителей.

При этом уточняется, что транзит российского газа с 8 апреля снизился вследствие потепления в Европе.

Ранее, 16 апреля, сообщалось, что транзит российского газа по транзитному коридору в ЕС через Украину снизится на 18 процентов.