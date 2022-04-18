РБК сообщает, что производители в России решили на 25% сократить выпуск упаковочного картона

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18 апреля 2022, 09:52 Источник: РБК

картон, pixabay.com

Утром в понедельник, 18 апреля, стало известно, что российские производители тарного картона приняли решение сократить его производство из-за снижения спроса. Об этом сообщило сегодня издание РБК.

Гендиректор Лиги переработчиков макулатуры Андрей Гурьянов подчеркнул, что спрос на картон, который применяется для упаковки крупногабаритных грузов, с начала февраля текущего года снизился на 25-30 процентов, что составляет около 112-134 тысяч тонн ежемесячно.

Компании в настоящий момент стараются удержать стоимость картона на уровне от 51 до 68 тысячи рублей за тонну без учета НДС, однако конечная цена зависит от типа товара.