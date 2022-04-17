В Челябинской области отметили самое высокое по стране подорожание частных домов

Аргументы Недели. Челябинск → Экономика 13+

17 апреля 2022, 11:44 Анна Семенова

Частные дома подорожали вслед за квартирами. Фото: сайт бесплатных иллюстраций pixabay

Стоимость недвижимости выросла более чем на 25%.

84 региона попали в исследование портала «Мир квартир». В первом квартале 2022 года по всей стране отметился подъем цены на частные дома. При этом продавать их стали на 17% меньше, чем в тот же период прошлого года.

Интересно, что самый большой скачок произошел в Челябинской области. Здесь квадратный метр стал дороже на 25,8%. На втором месте Хакасия, замыкает тройку «лидеров» Смоленская область.

При этом на Южном Урале цена на индивидуальную недвижимость далеко не самая высокая. Средняя цена дома составляет 4 337 316 рублей (квадратный метр – 37 047 рублей) и по этому показателю мы на 60 строчке по России.

Причиной повсеместного подорожания загородного жилья эксперты связывают с ростом цен на строительные материалы и труд рабочих, а также с нехваткой предложений на первичном рынке. Немаловажный фактор – весомое подорожание квартир, которое потянуло за собой и рынок домовладений.