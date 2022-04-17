Бизнесмен Олег Дерипаска: России нужна новая пенсионная реформа

Аргументы Недели → Экономика 13+

17 апреля 2022, 09:12 Источник: Эксперт

Олег Дерипаска, twitter.com/DeripaskaOleg

Олег Дерипаска заявил, что в России необходимо провести пенсионную реформу. Бизнесмен в интервью изданию "Эксперт" пояснил, что нужно наполнить активы пенсионной системы так, чтобы для людей старше 45 лет был источник пенсионных платежей.

Дерипаска отметил, что в России имеются активы "Газпром", "Роснефть" и другие государственные компании. По его мнению, их нужно реструктурировать, так как сейчас пять-шесть компаний вместо одной крупной госкомпании гораздо лучше. Как считает бизнесмен, "собственником этой компании, скорее всего, должен стать Пенсионный фонд".

Он пояснил свою точку зрения: "...должно быть профессиональное управление этими бумагами для получения дохода, чтобы мы не загоняли доходы в бюджет, потом бюджет делал дотацию этому Пенсионному фонду, трансферт, и мы платили".

Дерипаска предлагает "восстановить здравый смысл и справедливость". Он подчеркнул, что такой "очень важный шаг, который именно сейчас нужно сделать, иначе мы никогда на него не решимся, наполнить активами пенсионную систему".

По идее предпринимателя, тем, кто моложе 45 или таким активным ребятам типа него нужно сказать - зарабатывайте сами. Дерипаска заключил, что "нужны пассивы, причем разумные пассивы".

Олег Дерипаска также думает, что для экономического роста в России нужно существенно урезать расходы на госаппарат и силовиков и вернуться в рыночные отношения.