Дерипаска предложил сократить аппарат госслужащих вдвое, а силовиков — в 3-5 раз

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8 апреля 2022, 19:54 Источник: ТАСС

Олег Дерипаска, Igor Russak/globallook.com

Чтобы Россия могла добиться экономического роста, ей нужно существенно урезать расходы на госаппарат и силовиков и вернуться в рыночные отношения. Такое мнение высказал в ходе поездки в Краснодарский край российский бизнесмен, основатель компании «Русал» Олег Дерипаска.

По его словам, РФ достаточно десяти лет, чтобы построить успешную экономику.

«Нужно порезать госаппарат в два раза, нужно порезать силовые и правоохранительные структуры в три-пять раз. Нужно избавиться от бремени ненужных расходов», - заявил журналистам Дерипаска.

Он высказался за создание свободных экономических зон и возврат к принципам рыночной экономики.

«Наша страна богатеет, когда есть хороший экспорт. Через десять лет можем построить такую же успешную экономику, которая была в 2007 году, нужно вернуться назад в рыночные отношения», - сказал бизнесмен.

Одним из ключевых моментов для развития страны он назвал жилищное строительство и развитие инфраструктуры городов. По его словам, «нет ничего более развивающего регионы, чем дешевая ипотека и возможность муниципалитетам и субъектам Федерации привлекать дешевые ресурсы для инфраструктуры».

Самыми перспективными регионами для развития он назвал Дальний Восток, Сибирь и Юг России.

Ранее предприниматель заявлял, что кризис в российской экономике в связи с введением новых западных санкций из-за событий на Украине может продлиться около трех лет.