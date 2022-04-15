Сенатор Косачев заявил, что имущество западных предприятий может быть национализировано

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15 апреля 2022, 16:50 Источник: Говорит Москва

сенатор Константин Косачев, Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев в пятницу допустил, что имущество западных компаний, ушедших из РФ, может быть национализировано, если на Западе будут изыматься российские активы.

Константин Косачев подчеркнул, что для подобных действий у российской стороны есть собственные рычаги давления. По словам сенатора, все оставшиеся в РФ инвестиции, а речь идет о серьезных активах западных компаний, покинувших страну, могут быть переписаны на Россию.

Косачев отметил, что если российская сторона поймет, что других вариантов общения "с так называемыми "партнерами" нет, она может пойти на такой шаг, однако это будет не выбор РФ.