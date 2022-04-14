Зеленский заявил главе ЕК фон дер Ляйен, что Украине ежемесячно требуются семь миллиардов долларов финансовой помощи

Президент Украины Владимир Зеленский заявил главе ЕК Урсуле фон дер Ляйен, что Киеву необходимы 7 миллиардов долларов ежемесячно в виде немедленной финансовой помощи, чтобы покрыть соцвыплаты и зарплаты.
Владимир Зеленский сообщил Урсуле фон дер Ляйен о том, что Украине требуется вышеуказанная сумма, когда она на прошлой неделе посетила Киев.
Как отмечает Bloomberg, украинский лидер также рассказал главе Еврокомиссии о проблемах, с которыми столкнулась его страна в ходе экспорта зерна. Известно, что ЕС намерен использовать ускоренные процедуры пересечения границы, чтобы в данном вопросе помочь Киеву.