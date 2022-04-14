Зеленский заявил главе ЕК фон дер Ляйен, что Украине ежемесячно требуются семь миллиардов долларов финансовой помощи

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14 апреля 2022, 14:23 Источник: РИА "Новости"

президент Украины Владимир Зеленский, Ukrainian President's Office/Keystone Press Agency

Президент Украины Владимир Зеленский заявил главе ЕК Урсуле фон дер Ляйен, что Киеву необходимы 7 миллиардов долларов ежемесячно в виде немедленной финансовой помощи, чтобы покрыть соцвыплаты и зарплаты.

Владимир Зеленский сообщил Урсуле фон дер Ляйен о том, что Украине требуется вышеуказанная сумма, когда она на прошлой неделе посетила Киев.

Как отмечает Bloomberg, украинский лидер также рассказал главе Еврокомиссии о проблемах, с которыми столкнулась его страна в ходе экспорта зерна. Известно, что ЕС намерен использовать ускоренные процедуры пересечения границы, чтобы в данном вопросе помочь Киеву.