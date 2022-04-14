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Bloomberg: Еврокомиссия сочла нарушающим санкции указ Путина об оплате газа в рублях

, 07:18 Источник: РИА "Новости"

Bloomberg: Еврокомиссия сочла нарушающим санкции указ Путина об оплате газа в рублях
флаг Евросоюза, pixabay.com

Еврокомиссия проанализировала указ президента РФ Владимира Путина об оплате российского газа в рублях и сообщила странам-членам Европейского союза, что он нарушает введенные ранее санкции ЕС.

Как сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на источник, ЕК представила странам-членам Евросоюза предварительный юридический анализ указа Владимира Путина. В Брюсселе считают, что вышеуказанный документ российского лидера создает "новые правовые обстоятельства" – транзакции будут находиться под контролем РФ, а также страна сможет в свою пользу регулировать обменный курс.

В Еврокомиссии полагают, что механизм, который представлен в указе, будет нарушать "ограничительные меры" Европейского союза против РФ, введенные после начала спецоперации на Украине.

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