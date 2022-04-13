Политолог Литвинов считает, что в 2022 году товарооборот между Россией и Китаем может достичь рекордных 200 млрд долларов

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13 апреля 2022, 22:51 Источник: "Экономика сегодня"

Фото: pixabay.com

На фоне введения западных санкций товарооборот между Россией и КНР может в 2022 году вырасти до рекордных значений и составить 200 млрд долларов, считает кандидат политических наук Михаил Литвинов.

В среду стало известно о том, что по итогам первого квартала товарооборот между Россией и Китаем вырос на 28,7% и составил 38,17 млрд долларов. По мнению Литвинова, он будет расти и дальше, а максимальных значений достигнет в перспективе двух лет. Перед КНР открываются широкие возможности для завоевания российского рынка — это поставки одежды, автомобилей, техники и много другого.

«Я уверен, что Пекин никогда не поддастся на давление США и не будет вводить против России какие-либо ограничения, ведь они действительно хотят сотрудничать с нами и укреплять экономику. К концу 2022 года товарооборот может достигнуть и 200 млрд долларов», – сказал эксперт.