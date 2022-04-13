Россия и Китай значительно увеличили товарооборот с января 2022 года

Аргументы Недели → Экономика 13+

13 апреля 2022, 11:43

Россия и Китай, Konstantin Kokoshkin/ Global Look Press

Российская Федерация и Китайская Народная Республика с начала года значительно увеличили товарооборот между странами. На фоне мирового кризиса и западных санкций Москва и Пекин наращивают взаимодействие. Информацию обнародовало в среду, 13 апреля, Главное таможенное управление КНР.

Товарооборот Китая и России за период с января по март увеличился на 28,7% в годовом исчислении и достиг $38,17 млрд. Одновременно сообщается, что за то же время на 12,2% увеличился товарооборот США и КНР, составив $185,91 млрд.