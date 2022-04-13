Матвиенко не видит паники в России на фоне ужесточения санкций

Аргументы Недели → Экономика 13+

13 апреля 2022, 15:44

Валентина Матвиенко, Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press

Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко высоко оценила работу Правительства РФ в непростых условиях санкционного давления Запада. По мнению политика, кабмин под руководством Михаила Мишустина работает организованно, слаженно, чётко и оперативно.

«В России понимают глубину наложенных санкций, однако паники и растерянности нет», − такое заявление сделала в среду, 13 апреля, глава верхней палаты парламента.

Своё мнение она высказала после отчёта в Совфеде первого вице-премьера России Андрея Белоусова. В представленном документе отсутствуют панические настроения. Парламентарии и сенаторы убеждены, ситуация далека от нормальной, однако даже при ухудшении положения правительство примет дополнительные меры поддержки экономики и сведения к минимальным значениям вреда для российской экономики.

«Есть понимание глубины санкций и ограничений, наложенных на нашу страну», — сказала Матвиенко в ходе заседания.

Ранее сегодня на совещании по развитию Арктики президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что считает ошибочной тактику Запада по разрыву связей с РФ. Глава государства заметил, что такая политика ударила уже по экономикам США и Европы.