Президент России отметил последствия отказа Запада от сотрудничества с Москвой для самих Европы и США

Аргументы Недели → Политика 13+

13 апреля 2022, 13:44

Владимир Путин, Kremlin Pool/ Global Look Press

Президент Российской Федерации Владимир Путин считает ошибочной тактику Запада по разрыву связей с РФ. Глава государства заметил, что такая политика ударила уже по экономикам США и Европы. Своё заявление президент сделал на совещании по развитию Арктики в среду, 13 апреля.

«Отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества, в том числе от российских энергоресурсов, отчасти уже ударил по миллионам европейцев, спровоцировал настоящий энергетический кризис, отражается, кстати говоря, и на США»,− цитирует RT слова российского лидера.

Уже сейчас меры воздействия на Россию отразились, по словам президента, на рядовых американцах и европейцах: «везде растут и цены, и инфляция зашкаливает просто».

Причём для стран так называемого «первого мира» это не свойственно. «Для этих стран она носит абсолютно беспрецедентный характер», − считает Путин.

Российский лидер согласился, что наша страна испытывает трудности и вынуждена решать проблемы тоже, но внутри РФ появляются новые пути возможностей.